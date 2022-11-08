Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası | Video

Son dakika haberi: 2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası daha da kızışıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederken, İYİ Parti lideri Akşener'in ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı biliniyor. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş katıldığı bir canlı yayında ise Akşener için bomba niteliğinde '14 Kasım' iddiasında bulundu.