Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası | Video 08.11.2022 | 22:37
22:21
08:37
04:46
03:36
03:17
Başkan Erdoğan, TOGG Fabrikası'nı gezdi | Video 08.11.2022 | 16:46
03:45
Mahmut Övür | Biri Londra'ya öteki Atina'ya mesaj veriyor 08.11.2022 | 16:06
03:18
Hilal Kaplan | Olmadı, olmuyor, olmayacak 08.11.2022 | 16:01
05:17
Burhanettin Duran | Hırçın ve pişkin 08.11.2022 | 15:58
03:10
Mehmet Barlas | ABD'de genel seçim gibi bir ara seçim 08.11.2022 | 15:55
01:09
13:53
49:38
03:51
00:24
Kocaeli'nden çaldılar, İstanbul'da yakalandılar | Video 07.11.2022 | 21:06
00:12
Kırıkkale'de meydana gelen ev yangınında 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 07.11.2022 | 20:57
26:27
03:46
01:26
Son dakika haberi: 2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası daha da kızışıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederken, İYİ Parti lideri Akşener'in ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı biliniyor. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş katıldığı bir canlı yayında ise Akşener için bomba niteliğinde '14 Kasım' iddiasında bulundu.