Video Haber Mersin'de terör propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı
Mersin'de terör propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de terör propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı

15.11.2024 | 10:37

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 5 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek propaganda yapan 5 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.


Jandarmada ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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