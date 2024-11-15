Mersin'de terör propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı 15.11.2024 | 10:37 Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 5 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek propaganda yapan 5 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.



Jandarmada ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.