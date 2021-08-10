Milas yangını kontrol altına alındı! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı! | Video
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Böylece, 53 ilde çıkan 275 orman yangınından 273'ü kontrol altına alındı. Öte yandan, Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, yangın bölgesinde yaraları sarmak için çiftçilerin hasar kayıtlarının tutulduğunu belirterek, "Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Kısa zamanda zor günleri hep birlikte beraber aşacağız. Çiftçilerimizin zararları karşılanacak." ifadelerini kullandı.