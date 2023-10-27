Mısır ile ticari ilişkiler ileri seviyeye taşınıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "5 yıllık sürede karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Afrika’da en büyük ticaret ortağımız olan Mısır’la birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmeyi hedefliyoruz" dedi.