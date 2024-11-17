Video Haber MSB açıkladı: "4 PKK'lı terörist etkisiz" | Video
MSB açıkladı:

MSB açıkladı: "4 PKK'lı terörist etkisiz" | Video

17.11.2024 | 13:43

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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