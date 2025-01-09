MSB duyurdu: "Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 09.01.2025 | 10:51 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı çerçevesinde Muğla Aksaz'da icra edile toplantı TCG Salihreis'te gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

MAVİ VATAN-2025'TE 20 BİN PERSONEL YER ALIYOR

Her geçen yıl artan tatbikatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığının da arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı; Deniz Kuvvetlerimizin harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir. Tatbikat kapsamında harekâta Hazırlık Eğitimleri, Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri, Liman Ziyaretleri, Lojistik Bütünleme Faaliyetleri, Fiilî Silah Eğitimleri ile çok Tehditli Ortamda Harekât Eğitimleri icra edilmektedir. Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer almaktadır. Yine, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernize edilen ilk gemimiz TCG ORUÇREİS de tatbikata katılmaktadır. Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir. Ayrıca, 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'de

Turgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

TUĞAMİRAL AKTÜRK KONUŞMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Öte yandan, ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna/Bulgaristan'da icra edilecek, Görev Grubu komutası 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredilecektir."

"SON BİR HAFTADA 94 TERÖRİST ETKİSİZ HâLE GETİRİLMİŞTİR"

Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla mücadele edildiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 94 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 2024 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e (Irak'ın kuzeyi bin 519 / Suriye'nin kuzeyi bin 645) ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca geçen hafta içerisinde bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 teröristin daha hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerle korunduğunun altını çizen Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda, yılbaşından bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

"BÖLGEDE HİÇBİR TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail'in saldırılarına yönelik olarak açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam etmektedir. Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir. İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Yerli ve milli savunma sanayinin TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini arttırdığını dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan muhtelif miktarda Yerli Motorlu (Tuna Motor) Kirpi-2 Aracı, yarın (10 Ocak) düzenlenecek törenle Kara Kuvvetlerimize teslim edilecektir. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri, Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT/Paletli silah sistemi ile, Modernizasyonu tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Personel ve askerî öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine 'Memur Temini' başvuruları 20 Ocak'a, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a, Bugün başlayan 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini' başvuruları 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir" şeklinde konuştu.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK TUTARI BELLİ OLDU

Yeni yılda uygulanacak bedelli askerlik tutarına ilişkin açıklamalarda buluna Tuğamiral Aktürk, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" dedi.

SURİYE'DE SON DURUM VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TİŞRİ BARAJI'NDA SİVİLLERİ KALKAN YAPMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel iş birliği ve uluslararası dayanışmanın önemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha etkin bir iş birliği yapılmasını beklemektedir. TSK, terörist grupların desteklenmemesi gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.

PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların gerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir.

Bu tür eylemler, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını hiçe sayan acımasız yöntemleridir. Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren bir eylemdir.

Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye'nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. TSK; PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır.

TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir."