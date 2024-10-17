Muğla’da peş peşe orman yangını
Muğla’nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
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