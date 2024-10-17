Video Haber Muğla’da peş peşe orman yangını
Muğla’da peş peşe orman yangını

Muğla’da peş peşe orman yangını

17.10.2024 | 23:42

Muğla’nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

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