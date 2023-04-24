Video Haber Muharrem İnce'den "AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa tepki | Video
Muharrem İnce'den

Muharrem İnce'den "AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa tepki | Video

24.04.2023 | 16:08

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "AK Parti'nin polisi sizi koruyor" diyen vatandaşla tartıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezileri çerçevesinde Zonguldak'a gelerek Gazipaşa Caddesi'nde esnaf gezisi yaptı. Gençlerin ilgi gösterdiği Muharrem İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, İnce'ye "AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" diye tepki gösterdi. İnce de tepkiye tepkiyle cevap verdi. Kendisine eşlik eden polislerin devletin polisi olduğunu söyleyen İnce, "Devletin polisi onlar. AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey. Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisi onlar. Ayıp, öyle şey denir mi? Yaşından utan" diye tepki gösterdi.

"ONLAR TÜRK DEVLETİ'NİN POLİSLERİDİR"
Yaşanan tepkinin ardından konuşan İnce, "Çok ayıp tabi o tepkiyi şahsıma almıyorum. Bana değil o. Etrafımızda Zonguldak Emniyetinden polis arkadaşlarımız var. Onlara 'AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor bak' demek çok büyük saygısızlıktır. Onlar Türk Devleti'nin polisleridir. Bizim arkadaşlarımızdır. Onlara 'AK Parti'nin polisi' diye hitap etmesini hiç şık bulmadım. Ben onu kendime alınmıyorum ama o yapılan iş devlete saygısızlıktır. Polislere saygısızlıktır. Ben Türk Polisleri'ne canımı emanet ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsun kardeşlerimdir. Ayrıca fakir fukara çocuklarıdır" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muharrem İnce’den AK Parti’nin polisi nasıl sizi koruyor diyen vatandaşa tepki | Video 01:14
Muharrem İnce'den "AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa tepki | Video 24.04.2023 | 16:08
TOGG CEO’su Karakaş: Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak | Video 07:05
TOGG CEO'su Karakaş: "Teslimatlar ay sonu başlayacak, önümüzdeki yıl üretim kapasitesi artacak" | Video 24.04.2023 | 15:09
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur | Video 18:03
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" | Video 24.04.2023 | 14:55
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 28:02
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe verdi: Ticari araçta ÖTV muafiyeti | Video 24.04.2023 | 14:54
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP’lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video 05:13
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video 24.04.2023 | 14:33
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 09:48
Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video 24.04.2023 | 14:30
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil Yarısı Bizden Kampanyası için detaylar belli oldu | Video 02:43
Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı dahil "Yarısı Bizden Kampanyası" için detaylar belli oldu | Video 24.04.2023 | 14:31
Başkan Erdoğan Bursa’daki açılışa Togg ile geldi | Video 13:58
Başkan Erdoğan Bursa'daki açılışa Togg ile geldi | Video 24.04.2023 | 14:15
Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı | Video 04:12
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı" | Video 24.04.2023 | 12:47
Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: FETÖ’cü alçakların ne işi var | Video 00:41
Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: "FETÖ'cü alçakların ne işi var" | Video 24.04.2023 | 12:57
HDP’nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız! | Video 00:41
HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! "Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!" | Video 24.04.2023 | 12:47
Bakan Kurum: Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz | Video 09:36
Bakan Kurum: "Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz" | Video 24.04.2023 | 10:06
Milli Savunma Bakanı Akar’dan Dörtlü toplantı açıklaması | Video 01:14
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Dörtlü toplantı" açıklaması | Video 24.04.2023 | 09:05
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP’li Ahmet Yıldırım’dan İsveç’te Kemal Kılıçdaroğlu’na ’oy verin’ çağrısı! | Video 00:53
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı! | Video 24.04.2023 | 00:33
Ilgaz Dağı’nda nisan ayında kar sürprizi | Video 01:04
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi | Video 24.04.2023 | 00:35
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 00:19
23 Nisan etkinliklerinde gülümseten Erdoğan sevgisi | Video 24.04.2023 | 00:08
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 03:06
Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı | Video 23.04.2023 | 23:40
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 02:15
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 23.04.2023 | 23:30
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 01:55
Karadeniz bağlantı yolundaki araç kuyruğu böyle görüntülendi | Video 23.04.2023 | 23:21
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK’ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video 32:15
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video 23.04.2023 | 20:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA