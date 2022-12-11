Mustafa Şentop tek tek açıkladı! Hangi Meclis Başkanı kaç kanun teklifi vermiş? | Video
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, algı operasyonu yapılmaya çalışılan Meclis Başkanlarının kanun teklifine imza atması konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop daha önce kanun teklifi veren Meclis Başkanlarını tek tek saydı. Sosyal medyadan da bir paylaşımda bulunan Şentop, "Kasten ya da bilgisizlikle hâlâ anlamayıp ısrar edenler için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım" ifadelerini kullandı.