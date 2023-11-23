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Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı | Video

Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı | Video

23.11.2023 | 08:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan düzenlenen "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplamda 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:
"Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Bursa il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahıs da yakalandı. Her iki operasyonda 16 bin 500 adet hap, 42 kg'a kadar Bonzai, 2 kilo 750 gram Bonzai, muhtelif miktarda Skunk 10 kilo 202 gram metamfetamin muhtelif miktarda esrar, muhtelif miktarda esrar muhtelif miktarda kokain, 7 adet tabanca 1 adet otomatik tabanca, 3 adet tüfek ve çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi"

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