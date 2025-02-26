"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video 26.02.2025 | 08:28 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu ile 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli eş zamanlı olarak "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 153 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.