Video Haber "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video

"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video

26.02.2025 | 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu ile 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sokak satıcılarına yönelik Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli eş zamanlı olarak "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 153 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
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