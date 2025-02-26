"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu ile 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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