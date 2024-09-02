Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş neden buluştu?
Ankara'da CHP kurultayı öncesi buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş ne konuştu? İşte CHP kurultayı öncesinde Ankara'da gerçekleşen görüşmenin detayları...
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