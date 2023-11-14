Özgür Özel’den küstah sözler: Yargıtay’ın kararı üzerinden yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video
Yargıtay, geçtiğimiz günlerde Şerafettin Can Atalay için ‘hak ihlali’ diyen AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yaptı. Bu durum, en çok kurultayda terör suçluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam yollayan Özgür Özel’i kızdırdı. Milli iradeyi hiçe sayan Özel, grup toplantısında ‘Bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz’ şeklindeki küstah sözleriyle Yargıtay'ın kararı üzerinden bir kez daha Başkan Erdoğan’ı hedef aldı.
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