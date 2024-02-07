Pakistan’da son 24 saatte 3’üncü patlama: 2 ölü, 6 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki iki bombalı saldırıların ardından Karaçi kentinde de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.