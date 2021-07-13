Polis memurunun vurduğu Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. İşte ilk görüntüler | Video

Hakkari’de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher’e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü polis dehşetiyle sarsıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI

Yaşananların ardından polis memuru, Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e iki el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Saldırı düzenleyen polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanedeki polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.