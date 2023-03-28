Video Haber Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı | Video
Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı | Video

Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı | Video

28.03.2023 | 18:54

Şırnak’ta sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayan ve aldıkları sahte evraklar ile ‘engelli aylığı’, ‘bakım aylığı’ gibi engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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