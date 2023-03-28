Sahte engelli raporu operasyonunda 8 gözaltı | Video

Şırnak’ta sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayan ve aldıkları sahte evraklar ile ‘engelli aylığı’, ‘bakım aylığı’ gibi engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.