Video Haber Salih Tuna, Albayrak ailesine yönelik saldırıya sessiz kalmadı! | Video

Salih Tuna, Albayrak ailesine yönelik saldırıya sessiz kalmadı! | Video

Salih Tuna, Albayrak ailesine yönelik saldırıya sessiz kalmadı! | Video
02.07.2020 | 16:31

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Albayrak ailesine yönelik saldırıya Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna bugünkü yazısında değindi. Salih Tuna bugünkü yazısını "Yürekten Kutluyorum" başlığıyla paylaştı.

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