Seçil Erzan 2. kez hakim karşısında! İşte mahkemedeki ilk sözleri | Video

Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon vurgunu davasında 2 duruşma yapılıyor. Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık hakim karşısında. Seçil Erzan duruşmada, “Ben onların kız kardeşi gibiydim. Aldığım parayı 1 saat içinde başkası kapıyordu. Başkasının parasıyla açık kapatmaya 2020 yılında başladım. Bana para vermeyin artık diye yalvarıyordum” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.