Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda
İşgalci İsrail güçleri tarafından başında vurularak şehir edilen Şehit Ayşenur Ezgi Eygi, baba ocağ Aydın Didim'de dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
02:48
00:23
08:28
30:37
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
02:23
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı' 13.09.2024 | 10:39
04:23
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 13.09.2024 | 10:06
05:58
01:00
20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
09:34
MSB: “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi” | Video 12.09.2024 | 12:37
02:18
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video 12.09.2024 | 11:29
01:00
09:58
01:34
14:01
03:13