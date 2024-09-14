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Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda

14.09.2024 | 13:17

İşgalci İsrail güçleri tarafından başında vurularak şehir edilen Şehit Ayşenur Ezgi Eygi, baba ocağ Aydın Didim'de dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

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