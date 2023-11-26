Sibergöz -8 operasyonunda 25 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ili kapsayan Sibergöz-8 operasyonlarında 'bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 25 şüpheli yakalandığını açıkladı.
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