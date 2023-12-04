Video Haber Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı
Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

04.12.2023 | 17:55

Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

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