Video Haber Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video

Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video

Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video
19.09.2021 | 00:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video 05:22
Sıradışı doktor muayene odasını stüdyoya çevirdi | Video 19.09.2021 | 00:50
Başkan Erdoğan’ı gülümseten soru | Video 00:47
Başkan Erdoğan'ı gülümseten soru | Video 18.09.2021 | 22:38
Başkan Erdoğan Mersin’de gençlerle buluştu | Video 37:51
Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu | Video 18.09.2021 | 22:25
CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin’i isyan ettirdi | Video 01:51
CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi | Video 18.09.2021 | 21:55
İstanbul’da fırtına: çatılar uçtu ağaçlar devrildi! o anlar kamerada! | video 03:03
İstanbul'da fırtına: çatılar uçtu ağaçlar devrildi! o anlar kamerada! | video 18.09.2021 | 20:31
Batılı ülkeler gerçekten hayallerde olduğu kadar sorunsuz ve güzel mi? İşte, Batı’nın görünmeyen sokakları... | Video 06:20
Batılı ülkeler gerçekten hayallerde olduğu kadar sorunsuz ve güzel mi? İşte, Batı’nın görünmeyen sokakları... | Video 18.09.2021 | 19:29
Son dakika haberi... Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da beklenen yağış başladı | Video 03:41
Son dakika haberi... Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video 18.09.2021 | 20:12
SON DAKİKA | 18 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:45
SON DAKİKA | 18 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 18.09.2021 | 19:42
Son dakika: Gaziantep’te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi | Video 00:21
Son dakika: Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi | Video 18.09.2021 | 19:32
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor | Video 03:23
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor | Video 18.09.2021 | 19:19
İstanbul’da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video 04:38
İstanbul'da hafta sonu trafikte yoğunluk yaşanıyor mu? | Video 18.09.2021 | 18:39
CHP’li başkandan tepki çeken paylaşım | Video 01:16
CHP’li başkandan tepki çeken paylaşım | Video 18.09.2021 | 17:57
1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 00:25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! Salı günü yürüyerek geçilecek 18.09.2021 | 17:25
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 03:11
Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey... 18.09.2021 | 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİM İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 18.09.2021 | 15:16
Melih Altınok | Bağışıklık borcunuzu ödediniz mi? 04:28
Melih Altınok | Bağışıklık borcunuzu ödediniz mi? 18.09.2021 | 13:48
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 01:38
İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı 18.09.2021 | 11:26
Okan Müderrisoğlu | Yanlışla, çarpıtmayla, yalanla mücadele! 04:32
Okan Müderrisoğlu | Yanlışla, çarpıtmayla, yalanla mücadele! 18.09.2021 | 13:11
Hasan Basri Yalçın | Amerika nereye dönmüş? 03:42
Hasan Basri Yalçın | Amerika nereye dönmüş? 18.09.2021 | 12:07
Mahmut Övür | CHP ve Cumhuriyet’teki darbeci damar 04:22
Mahmut Övür | CHP ve Cumhuriyet’teki darbeci damar 18.09.2021 | 12:05

İstanbul Avcılar'da aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan, muayene odasını müzik stüdyosuna çevirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA