Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı.
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