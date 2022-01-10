Son dakika: 10 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 10 Ocak tarihine ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...