SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu
Son dakika haberi... Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu. Ankara'da yoğun yağış sonrası bu görüntüler meydana geldi...
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