Video Haber SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 3 başkan yardımcısı dahil 28 kişi gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 3 başkan yardımcısı dahil 28 kişi gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! 3 başkan yardımcısı dahil 28 kişi gözaltına alındı | Video

03.02.2023 | 10:30

Son dakika haberi: Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında üç başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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