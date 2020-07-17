Video Haber Son Dakika: Ayasofya Camii açılış programı belli oldu! İlk kılınacak Cuma namazına... | Video

Son Dakika: Ayasofya Camii açılış programı belli oldu! İlk kılınacak Cuma namazına... | Video

Son Dakika: Ayasofya Camii açılış programı belli oldu! İlk kılınacak Cuma namazına... | Video
17.07.2020 | 11:27

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Son Dakika Haberi... Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin açılış programı ve kılınacak ilk Cuma namazının detayları belli oldu.

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