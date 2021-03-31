Son dakika: Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı | Video
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İstanbul Başakşehir Bahçeşehir’de 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı çıkan çatışmada 2 kiş öldü 2 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.