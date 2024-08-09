Son Dakika: Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Instagram her an açılabilir" | Video
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e verdiği özel röportajda, "Instagram her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu Tiktok ile ilgili, "Başka platformun kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok" ifadelerini kullandı.
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