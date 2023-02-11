Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: "Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor" | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde:

Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: "Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor" | Video

11.02.2023 | 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin 1999 depreminden 3 kat büyük ve yıkıcı olduğunu belirterek, "Gereken talimatları verdik. Enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Yeniden inşa faliyetlerine başlayacağız." dedi. Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim yapılacağını belirten Erdoğan, deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri mayısa ertelendiğini duyurdu

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