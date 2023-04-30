SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi | Video
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
03:18
01:06:48
02:01
05:53
Başkan Erdoğan Ankara'da! Miting alanında duygusal anlar | Video 30.04.2023 | 16:43
10:46
03:16
03:40
26:22
06:04
00:12
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video 30.04.2023 | 13:35
01:31
00:43
00:55
Bakan Kurum'dan "Yarısı bizden" paylaşımı | Video 30.04.2023 | 11:37
04:41
01:20
00:26
Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı" tiyatrosu tutmadı | Video 30.04.2023 | 09:57
02:14
02:04
48:07
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi 29.04.2023 | 18:22