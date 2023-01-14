Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video

Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan 6'lı masaya hitaben; "Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar." dedi.