Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video

14.01.2023 | 16:48

Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan 6'lı masaya hitaben; "Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar." dedi.

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