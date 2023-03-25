Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "1999 deprem sonrası memur maaşlarını IMF krediyle ödeyen Türkiye'den, bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk." diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin asrın projelerini tek tek hayata geçirdiğini belirtti. Erdoğan öte yandan 14 Mayıs'ın tarihi bir yol ayrımı olduğunun altını çizdi.
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