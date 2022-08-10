Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika bilgisine göre; Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pahor kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borut Pahor ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'dan önemli açıklamalar...