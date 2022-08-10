Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

10.08.2022 | 19:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 05:13
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 10.08.2022 | 19:22
Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı | Video 02:09
Fırtınada ağaçlar devrildi, yolları su bastı | Video 10.08.2022 | 18:39
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara’da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 00:26
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 10.08.2022 | 18:35
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara’da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 02:04
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'da Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşüyor | Video 10.08.2022 | 18:03
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:05
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.08.2022 | 17:55
Sahte gelinin altın tuzağı JASAT’ta takıldı | Video 00:49
Sahte gelinin altın tuzağı JASAT'ta takıldı | Video 10.08.2022 | 17:53
Başkan Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı... O günden bugüne neler değişti? | Video 12:00
Başkan Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin 8. yılı... O günden bugüne neler değişti? | Video 10.08.2022 | 15:05
Melih Altınok | Yırtınsalar da o seçim yapılacak! 04:02
Melih Altınok | Yırtınsalar da o seçim yapılacak! 10.08.2022 | 14:25
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan ’AK Partiliyim’ cevabını alınca at arabasından indi | Video 00:25
CHP Milletvekili Tanal, arabacıdan 'AK Partiliyim' cevabını alınca at arabasından indi | Video 10.08.2022 | 14:12
Engin Ardıç | Enough gayrı 02:44
Engin Ardıç | Enough gayrı 10.08.2022 | 12:41
Mehmet Barlas | Abdülhamid Han sondaj gemisinden hayırlı haberler bekliyoruz 02:36
Mehmet Barlas | Abdülhamid Han sondaj gemisinden hayırlı haberler bekliyoruz 10.08.2022 | 12:39
Dilek Güngör | Hisarcıklıoğlu’nun makarnaları... 02:49
Dilek Güngör | Hisarcıklıoğlu'nun makarnaları... 10.08.2022 | 12:36
Salih Tuna | Çok paranız olacak ama... 03:33
Salih Tuna | Çok paranız olacak ama... 10.08.2022 | 12:32
Kadıköy’de Başkan Erdoğan’a küfür ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı | Video 01:49
Kadıköy'de Başkan Erdoğan'a küfür ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı | Video 10.08.2022 | 11:23
Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı | Video 02:33
Bir ailenin yok olduğu evdeki cenazeler morga kaldırıldı | Video 10.08.2022 | 01:39
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış | Video 01:02
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış | Video 09.08.2022 | 23:49
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Başkan Erdoğan’dan ‘hayırlı olsun’ mesajı | Video 03:05
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Başkan Erdoğan’dan ‘hayırlı olsun’ mesajı | Video 09.08.2022 | 22:59
5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Konya’daki açılışta yapılan ’kaşık şov’ geceye damga vurdu! | Video 08:13
5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Konya'daki açılışta yapılan 'kaşık şov' geceye damga vurdu! | Video 09.08.2022 | 22:46
5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Barış ve kardeşlik çağrısıdır! | Video 08:10
5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Barış ve kardeşlik çağrısıdır! | Video 09.08.2022 | 22:43
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Türkiye sahaya indi! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video 03:29
5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Türkiye sahaya indi! Konya'dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı | Video 09.08.2022 | 22:11

Son dakika bilgisine göre; Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pahor kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borut Pahor ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA