Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı yapılan anlaşmaların imzalanmasıyla başlarken, daha sonra iki lider açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açıklamalarında AB’ye net bir mesaj verdi. Erdoğan, “Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bakış açısıyla bakması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliği güncellenmeli ve vize muafiyeti konusunda adımlar atılmalıdır.” dedi.