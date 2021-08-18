Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video

Son dakika haberi: Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamını infaz savcılığına gönderdi. İnfaz savcılığının çıkardığı kararın ardından 14 sanık yakalandıkları yerde cezaevine konulacak.