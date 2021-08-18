Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Son dakika haberi: 28 Şubat davasında tutuklama kararı | Video 18.08.2021 | 18:07
02:26
04:12
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Afganistan" açıklaması | Video 18.08.2021 | 16:39
00:56
Son dakika! Afrin'de hain saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2021 | 16:33
04:48
Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara'da | Video 18.08.2021 | 16:17
01:57
00:24
Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü | Video 18.08.2021 | 11:23
02:25
Bakan Kurum, selde zarar gören binaları yerinde inceledi | Video 18.08.2021 | 10:59
03:18
Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi | Video 18.08.2021 | 10:59
01:53
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video 18.08.2021 | 08:53
00:29
01:24
01:29
00:38
Lucas Fernando'dan Beşiktaş'a mesaj: Oturup konuşmaya hazırım! | Video 17.08.2021 | 21:48
09:38
01:43
02:04
Marcao'dan özür açıklaması geldi! "Her karara saygı duyarım..." | Video 17.08.2021 | 19:18
03:02
Haşmet Babaoğlu | Bu ‘din’ de nereden çıktı? 17.08.2021 | 19:15
01:29
02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
Son dakika haberi: Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamını infaz savcılığına gönderdi. İnfaz savcılığının çıkardığı kararın ardından 14 sanık yakalandıkları yerde cezaevine konulacak.