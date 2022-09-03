Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin kirli senaryolarına tepki: Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
39:18
01:09
00:19
Sivas’ta çatı katında korkutan yangın | Video 03.09.2022 | 19:06
01:30
SON DAKİKA: Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı... | Video 03.09.2022 | 18:28
02:24
00:30
Kavaklıdere Roket Takımı Türkiye Şampiyonu | Video 03.09.2022 | 17:58
00:13
ABD'de uçak kaçırıldı | Video 03.09.2022 | 17:44
04:21
Salih Tuna | Gündeminizi yiyim 03.09.2022 | 17:02
02:09
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu konuşuyor FETÖ'cüler bayram ediyor 03.09.2022 | 17:00
03:07
Melih Altınok | 6'lı masa sahipsiz kaldı 03.09.2022 | 16:56
02:25
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video 03.09.2022 | 16:18
01:05
01:02
56:12
19:02
06:11
01:00
03:36
02:20
Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki | Video 02.09.2022 | 23:35
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "CHP ve yoldaşları bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmaya çalışıyor. Açıkca söylüyorum: Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız." dedi.