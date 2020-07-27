Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 şehit, 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Son dakika haberi... Mersin'de birliklerine giden askerleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak devrildiği kazın olay yerinde ilk görüntüler ortaya çıktı! Askerlerimizi taşıyan otobüsün yoldan çıkarak yaptığı kazada; otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlandı.