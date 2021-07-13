SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.