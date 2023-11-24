SON DAKİKA | İsrail ile Hamas arasında esir takası başladı! Hamas, 13 İsrailli rehineyi serbest bıraktı
Son dakika haberi... Katil İsrail güçleri, Gazze'deki soykırımlarına 4 günlük insani ara verdi. Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya göre; 4 günlük geçicisi ateşkes sağlanarak 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakacak. Hamas bu kapsamda, 13 İsrailli ve 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı. İşte Gazze'de yaşanan esir takasına ilişkin son dakika gelişmeleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
00:08
Beton mikserinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! 24.11.2023 | 18:30
29:51
05:09
26:52
Başkan Erdoğan ihracatta yeni hedefi açıkladı | Video 24.11.2023 | 16:02
05:25
08:49
06:04
Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 24.11.2023 | 10:11
02:34
Ümit Dikbayır: "Meral Akşener'in oğlu poşetle para dağıttı" | Video 24.11.2023 | 10:17
02:03
Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: "Onurumdur, gururumdur" | Video 24.11.2023 | 09:33
01:34
Mercek-6 Operasyonları'nda 1129 gözaltı | Video 24.11.2023 | 08:44
03:07
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü 24.11.2023 | 00:33
00:09
01:14
İstanbul'da çakar kullanan bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı 23.11.2023 | 22:56
01:46
New York’taki Şükran Günü Geçit Töreni’nde Filistin’e destek protestosu 23.11.2023 | 22:31
00:59
00:24
Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 23.11.2023 | 22:14
02:56
Depreme namaz kılarken yakalandılar...O anlar kamerada 23.11.2023 | 21:45
01:28
Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza 23.11.2023 | 21:45
00:30
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı 23.11.2023 | 20:34