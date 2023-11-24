SON DAKİKA | İsrail ile Hamas arasında esir takası başladı! Hamas, 13 İsrailli rehineyi serbest bıraktı

Son dakika haberi... Katil İsrail güçleri, Gazze'deki soykırımlarına 4 günlük insani ara verdi. Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya göre; 4 günlük geçicisi ateşkes sağlanarak 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakacak. Hamas bu kapsamda, 13 İsrailli ve 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı. İşte Gazze'de yaşanan esir takasına ilişkin son dakika gelişmeleri...