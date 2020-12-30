Son dakika! Koronavirüs aşısı Türkiye'de! İşte o anlar | Video
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Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşısının ilk kısmı Türkiye’ye ulaştı. Aşıları taşıyan Türk Hava Yolları’na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi ‘Erciyes’ burun isimli uçak Türkiye saati ile dün saat 19.50’de Pekin’den havalandıktan sonra 10 saatlik yolculuğun ardından bu saat 05.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Aşılamanın başlama tarihi belirlendi.