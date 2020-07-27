Video Haber Son dakika: Mersin Valisi'nden otobüs kazası hakkında canlı yayında açıklama | Video

Son dakika: Mersin Valisi'nden otobüs kazası hakkında canlı yayında açıklama | Video

Son dakika: Mersin Valisi'nden otobüs kazası hakkında canlı yayında açıklama | Video
27.07.2020 | 10:05

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Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı! Otobüs şoförünün öldüğü kazada 5 askerimiz şehit oldu. Kazada yaralanan 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mersin Valisi Ali İshan Su, canlı yayında olayla ilgili açıklamalarda bulundu...

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