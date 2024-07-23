SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in o sözlerine tepki: "Bölücü bir ağızdır!" | Video
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın "Kürtler ben eşit hissetmiyorum." diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır." dedi. Bahçeli, Kıbrıs Türk Devleti'nin günü geldiğinde dünya tarafından tanınacağına inandığını kaydetti.
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