Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre Bakanı Murat Kurum oldu
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine göreve Kemal Memişoğlu getirildi.
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