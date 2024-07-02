Video Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığında Devir-Teslim: Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı | Video
Son Dakika: Sağlık Bakanlığında Devir-Teslim: Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı | Video

Son Dakika: Sağlık Bakanlığında Devir-Teslim: Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı | Video

02.07.2024 | 10:41

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı görevini devralırken, bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim." dedi. Fahrettin Koca da yeni Bakan Memişoğlu'na görevinde başarılar diledi.

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