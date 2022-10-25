Son Dakika: Sosyal konutta ilk temel atılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:59
03:09
03:05
00:58
02:08
44:03
04:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam Konserine katıldı | Video 24.10.2022 | 23:34
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam Konserine katıldı | Video 24.10.2022 | 23:10
00:40
Myanmar’da konser alanına hava saldırısı: En az 50 ölü, 100 yaralı | Video 24.10.2022 | 20:09
26:16
02:14
İzmir Barosu Genel Kurulundaki skandal konuşmaya soruşturma | Video 24.10.2022 | 19:34
01:03
Tankerde zulalanmış, bin 110 karton kaçak sigara çıktı | Video 24.10.2022 | 18:06
01:12
03:53
Melih Altınok | Kürtler Erdoğan'ı Erdoğan Kürtleri tanıyor 24.10.2022 | 16:14
04:12
Mehmet Barlas | Diyarbakır Cezaevi de tarihe karıştı 24.10.2022 | 16:07
00:19
02:11
Kezban teyzeden Başkan Erdoğan'a dua | Video 24.10.2022 | 12:27
02:08
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG'li Amed Dorşin etkisiz | Video 24.10.2022 | 10:57
01:44
00:29
Başkan Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi | Video 23.10.2022 | 16:33
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri bugün atılıyor. Başkan Erdoğan, Sincan'da düzenlenen "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.