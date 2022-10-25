Video Haber Son Dakika: Sosyal konutta ilk temel atılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Sosyal konutta ilk temel atılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Sosyal konutta ilk temel atılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar | Video

25.10.2022 | 14:43

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri bugün atılıyor. Başkan Erdoğan, Sincan'da düzenlenen "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni"'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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