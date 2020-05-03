Son dakika: TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Ömer Döngeloğlu Covid-19'dan vefat etti! | Video 03.05.2020 | 13:45
03:52
01:32
Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video 03.05.2020 | 12:46
02:21
01:17
01:24
01:28
3 PKK''lı terörist daha teslim oldu! | Video 03.05.2020 | 10:39
00:26
Sanatçılar terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler | Video 03.05.2020 | 10:34
00:26
01:05:26
02:21
03:39
01:47
01:44
01:55
00:44
03:18
01:16
Evcil hayvanlar corona virüs korkusuyla sokağa atıldı! | Video 02.05.2020 | 18:04
03:25
01:18
Corona virüsü testi yerine bakın ne testi satmaya çalıştılar | Video 02.05.2020 | 16:30
Son dakika haberi: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin indirim kampanyası için başvurular başlıyor. TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. İşte TOKİ'nin indirim kampanyasıyla ilgili tüm merak edilenler...