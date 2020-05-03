Son dakika: TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor | Video

Son dakika haberi: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin indirim kampanyası için başvurular başlıyor. TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. İşte TOKİ'nin indirim kampanyasıyla ilgili tüm merak edilenler...