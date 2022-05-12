SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! | Video

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan yargılandığı dosyası ile ilgili karar verildi. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onarken, 2 ayrı dosyayı ise düşürdü.