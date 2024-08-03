Talal Nassar "Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi!"

Hamas liderlerinden Talal Nassar da kürsüye çıkıp dünyaya seslendi: “Filistin’in fethine kadar yürüyoruz. Siyonist İsrail’e bir mesajımız var. Sanmayın ki Haniye’yi öldürmekle direnişi bitireceksiniz. Kimse bizi oradan çıkaramaz. Bu dava omuzlarda yükselecek.