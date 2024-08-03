Video Haber Talal Nassar "Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi!"
Talal Nassar

Talal Nassar "Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi!"

03.08.2024 | 20:13

Hamas liderlerinden Talal Nassar da kürsüye çıkıp dünyaya seslendi: “Filistin’in fethine kadar yürüyoruz. Siyonist İsrail’e bir mesajımız var. Sanmayın ki Haniye’yi öldürmekle direnişi bitireceksiniz. Kimse bizi oradan çıkaramaz. Bu dava omuzlarda yükselecek.

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