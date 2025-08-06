Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan A Haber'de önemli açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahibiz." dedi. 15 Ekim'e kadar ekiplerin yangınlara karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" ifadelerini kullandı.
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